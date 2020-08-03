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18:53 03.08.2020

Чубаров: ФСБ-шники с утра удерживают на админгранице с Крымом семью крымских татар с двумя малолетними детьми, допрашивают главу семейства Исляма Карашаева

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Чубаров: ФСБ-шники с утра удерживают на админгранице с Крымом семью крымских татар с двумя малолетними детьми, допрашивают главу семейства Исляма Карашаева

 Сотрудники ФСБ России с утра понедельника допрашивают в контрольном пункте въезда-выезда "Каланчак" на административной границе с временно оккупированным Крымом крымского татарина Исляма Карашаева и все это время удерживают на админгранице его семью, заявляет глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Сегодня с 11 утра российскими оккупантами на административной границе Каланчак между оккупированным Крымом и Херсонской областью удерживается семья Карашаевых Исляма и Диляры с двумя малолетними детьми. Семья Карашаевых живет в Киеве, в Крым приезжали навестить своих старых родителей. Согласно информации, поступающей из Крыма, ФСБ-шники все это время ведут допрос Исляма Карашаева", - написал Чубаров на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник вечером.

Какие-либо подробности инцидента глава Меджлиса крымскотатарского народа не сообщил.

Теги: #крым #фсб_рф #чубаров #татары
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