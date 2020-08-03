События

18:42 03.08.2020

Пополудни российские наемники нарушили режим тишины под Марьинкой

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Пополудни российские наемники нарушили режим тишины под Марьинкой

Российские наемники два раза обстреляли участки ответственности украинских подразделений в районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе в понедельник с начала суток по состоянию на 17.30.

"Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

При этом ранее в Министерстве обороны Украины сообщали об одном обстреле со стороны российских наемников по состоянию на 12.00 понедельника, который произошел в районе пгт Южное Торецкого горсовета Донецкой области.

Таким образом, после полудня противник один раз обстрелял украинские позиции.

По данным штаба ООС, несколько неприцельных выстрелов из стрелкового оружия было слышно неподалеку г.Марьинка Донецкой области в обед.

"На всех участках фронта режим прекращения огня сохранялся в полной мере. Военнослужащие Объединенных сил на сознательные провокации со стороны противника огонь в ответ не открывали", - говорится в сообщении.

Теги: #всу #оос #обстрелы
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