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18:04 03.08.2020

ВАКС избрал для главы Государственной судебной администрации Холоднюка меру пресечения в виде личного обязательства

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ВАКС избрал для главы Государственной судебной администрации Холоднюка меру пресечения в виде личного обязательства

Высший антикоррупционный суд Украины избрал в отношении главы Государственной судебной администрации Зановия Холоднюка, которого Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) подозревают в злоупотреблении влиянием по делу судей Окружного админсуда Киева, меру пресечения в виде личного обязательства.

Как передаёт корреспондент агентства "Интерфакс Украина", такое решение ВАКС принял на заседании в понедельник, частично удовлетворив ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения.

Как сообщалось, 17 июля НАБУ сообщило о вручении подозрения главе Окружного административного суда города Киева (ОАСК) Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку. Кроме того, отмечалось, что "продолжается процесс вручения подозрений еще 4 лицам".

По данным ведомства, всего подозрения вручаются 12 лицам по подозрению в захвате государственной власти. "Эти лица, всего 12, действовали в рамках преступной организации во главе с председателем ОАСК, которая имела целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВСП) и создание искусственных препятствий в их работе", - сообщается на странице НАБУ в Facebook.

По версии следствия, преступная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и бизнес-кругов. "В частности, для этого глава ОАСК использовал схему по подаче искусственных административных исков от подставных общественных организаций или лиц к своему же суду с последующим их рассмотрением с предопределенным результатом", - сообщается на странице САП в Facebook.

Позже НАБУ обнародовало видеосюжет, в котором идет речь, в частности, о пяти эпизодах задокументированной противоправной деятельности судей ОАСК и других судов.

21 июля был обнародован ещё один сюжет, в который вошли материалы о намеренном препятствовании главой ОАСК проведению конкурса на должность главы ГСА. В частности, были обнародованы записи разговоров с участием Вовка, Холоднюка и других фигурантов дела касательно препятствования назначению победителя конкурса на должность главы ГСА.

"Глава ГСА Украины (Зиновий Холоднюк – ИФ-У) не смог на него податься, поскольку не соответствовал требованиям для кандидатов, поэтому решил помешать проведению конкурса и таким образом сохранить должность. За помощью он обратился к главе ОАКС, чтобы тот воспрепятствовал назначению победителя конкурса", - сообщили в НАБУ.

По данным следствия, Вовк принял предложение, в ответ потребовав назначить "своих людей" в состав Высшей квалификационной комиссии судей Украины по квоте ГСА.

НАБУ также обнародовало записи разговоров Вовка с Холоднюком и другими фигурантами дела, в том числе с кандидатом в ВККС и судьями ОАСК, о назначении одного из членов ВККС по квоте ГСА, и о планах по препятствованию проведения конкурса на должность главы ГСА.

Теги: #мера_пресечения #суд #чиновник #вакс
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