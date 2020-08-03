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18:03 03.08.2020

Транспортный сервис открытых данных пополнился разделом для отслеживания улучшения безопасности дорожного движения в Украине - Криклий

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Транспортный сервис открытых данных пополнился разделом для отслеживания улучшения безопасности дорожного движения в Украине - Криклий

Сервис открытых данных транспортной отрасли пополнился новым разделом (https://bi.e-transport.gov.ua/road-safety), который предоставляет актуальную информацию об улучшении безопасности дорожного движения в разных областях Украины.

Как сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины со ссылкой на главу ведомства Владислава Криклия в понедельник, в новом разделе можно будет отслеживать строительство современных и безопасных пешеходных переходов и кольцевых развязок, обустройство автономного освещения для улучшения видимости в вечерние время, островков безопасности, светофоров, автоматических комплексов габаритно-весового контроля, закупку аварийно-спасательных машин ГСЧС для выезда на место ДТП.

"В этом году мы восстанавливаем рекордное количество километров автодорог, поэтому должны заботиться прежде всего о безопасности людей на дорогах. 5% всего Дорожного фонда (в этом году это 3,2 млрд грн) предусмотрены на финансирование Государственной программы повышения безопасности дорожного движения. И мы ее выполняем. Чтобы каждый мог следить за улучшением безопасности дорожного движения в своем регионе, мы запустили отдельный раздел на сервисе открытых данных транспортной отрасли. И будем дальше работать над максимальной прозрачностью и открытием данных в области", - цитирует пресс-служба Криклия.

Министерство отмечает, что в новом разделе "Улучшение безопасности дорожного движения" на транспортном портале , в частности, имеется интерактивная карта Украины с обозначением всех объектов инфраструктуры, которые внедрены для повышения безопасности дорожного движения. Кроме того, есть данные об исполнителях и статусе этих объектов.

Теги: #транспорт #безопасность #мининфраструктуры #криклий
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