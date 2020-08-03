События

17:54 03.08.2020

Талибы развернули свой флаг в соборе Святой Софии в Стамбуле

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Талибы развернули свой флаг в соборе Святой Софии в Стамбуле

Активисты движения "Талибан" устроили акцию в соборе Святой Софии в Стамбуле: они развернули свой флаг и выкрикивали "Аллаху акбар".

Как сообщает греческое интернет-издание Vima Orthodoxias, во время акции один из активистов, глядя в камеру, поднял вверх указательный палец. Издание отмечает, что этот жест считается характерным жестом исламских террористов.

10 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о придании музею Святой Софии в Стамбуле статуса мечети. Через две недели этот храм открылся для круглосуточной мусульманской молитвы. Это произошло спустя 86 лет после того, как первый президент Турции Мустафа Кемаль Ататюрк распорядился придать Айя-Софии статус музея. Новое решение турецкого руководство вызвало критику глав Церквей и высокопоставленных дипломатов.

Теги: #талибан #турция #софия
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Интерфакс-Украина
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