Сообщение о минирования здания во Львове, где находятся три суда, оказалось ложным

Правоохранители не обнаружили взрывоопасных или подозрительных предметов в здании по ул.Чоловского во Львове, в котором расположены Галицкий и Железнодорожный районные суды, а также Львовский областной административный суд по результатам проверки, начатой после поступившего анонимного сообщения о минировании.

"Здание и прилегающая территория на ул.Чоловского обследована, взрывоопасных предметов не обнаружено… На месте происшествия работали специалисты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативная группа, патрульные полицейские и сотрудники других служб полиции Львовской области. Из здания… эвакуировали около 200 работников и посетителей", - сообщается на странице полиции Львовской области.

В настоящее время Полицейские устанавливают личность и злоумышленника, который оставил ложное сообщение, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщалось, в понедельник в 14.20 в полицию поступило анонимное сообщение о минировании Галицкого районного суда города Львова. Из здания, где находятся также два других суда, было эвакуировано около 200 сотрудников и посетителей, правоохранители начали обследование как самого здания, так и прилегающей территории.