Мэр Тернополя требует не прекращать автобусное и ж/д сообщение с облцентром

Мэр Тернополя Сергей Надал выступает против усиления противоэпидемических мер в связи с отнесением города к "красной" зоне опасности распространения коронавирусной болезни COVID-19.

"Вдумайтесь, жители Тернополя возвращаются домой из других городов и не знают, смогут выйти на станции "Тернополь". Они с маленькими детьми, возвращаются с отдыха, едут к своим престарелым родителям. Что им делать? Пока в Киеве работают "велюровые рестораны", в Тернополе "Укрзализныця" запретила останавливаться поездам", - написал Надал в Facebook.

Он обратился к региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) при Тернопольской областной государственной администрации: "Я требую не останавливать междугороднее автобусное сообщение с Тернополем и отменить запрет остановки на железнодорожной станции!"

Как сообщалось, 31 июля Госкомиссия по ТЭБ и ЧС установила новые уровни эпидопасности COVID-19, в "красной зоне" оказались областные центры Луцк и Тернополь, а также один район Черновицкой области.