У злоумышленника, угрожавшего взрывом в бизнес-центре "Леонардо" в Киеве, мог быть сообщник - источник в УСБУ

У гражданина Узбекистана заявившего в понедельник в помещении "Универсал Банка" в бизнес-центре "Леонардо" в центре Киева, что в рюкзаке у него бомба, мог быть сообщник, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в Управлении Службы безопасности Украины в Киеве.

"У террориста мог быть сообщник. Сейчас проводится работа по установлению этого факта", - сказал собеседник агентства в понедельник вечером.

Как сообщалось, около полудня понедельника, 3 августа, в отделение "Универсал Банка" в бизнес-центре "Леонардо" в центре Киева зашел мужчина, который сказал, что в его в рюкзаке находится бомба, и попросил вызвать полицию. Сотрудники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась в качестве заложницы.

По оперативной информации, террористом оказался гражданин Узбекистана, уроженец Самарканда Сухроб Каримов, 1988 г.р. Он требовал внимания СМИ и прямого эфира, чтобы сделать заявление.

Около 15:10 понедельника злоумышленник был захвачен живым.

В связи с сообщением о подготовке террористического акта прокуратура Киева открыла уголовное производство по ст.258 Уголовного кодекса Украины (Теракт). Досудебное расследование в уголовном производстве поручено следователям Главного управления СБУ в. Киеве и Киевской области.

В прокуратуре Киева сообщили, что в понедельник задержанный будет уведомлен о подозрении, будет ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. "Рассмотрение ходатайства ожидаем завтра. Информацию сообщим дополнительно", - написала она своей странице в соцсети "Фейсбук" пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

В СБУ агентству "Интерфакс-Украина" сообщили, что у злоумышленника взрывчатки не оказалось.

В свою очередь замглавы МВД Украины Антон Геращенко написал на своей странице в соцсети Фейсбук, что "…Сухроб Каримов с 1998 года состоял на психоневрологическом учёте с диагнозом "Олигофрения". Это диагноз был ему поставлен, когда ему было всего лишь 10 лет. В Украине он вёл до сегодняшнего дня спокойный образ жизни, к уголовной ответственности не привлекался".