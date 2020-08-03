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16:35 03.08.2020

У угрожавшего взрывом в бизнес-центре "Леонардо" в Киеве злоумышленника взрывчатки не было

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У угрожавшего взрывом в бизнес-центре "Леонардо" в Киеве злоумышленника взрывчатки не было

У гражданина Узбекистана, находившегося в помещении отделения Универсал Банка в бизнес-центре "Леонардо" на углу улиц Хмельницкого и Владимирской в центре Киева и утверждавшего, что в его рюкзаке была бомба, взрывчатки не оказалось, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Службе безопасности Украины.

"Не было у злоумышленника взрывчатки", - сказали в спецслужбе агентству в понедельник днем.

В свою очередь замглавы МВ Украины Антон Геращенко написал в фейсбук, что "взрывотехники отработали помещение банка, которое захватывал террорист, взрывоопасных предметов выявлено не было; теперь его ждёт суд и много лет за решёткой".

"По информации с родины террориста - Узбекистана, Сухроб Каримов с 1998 года состоял на психоневрологическом учёте с диагнозом «Олигофрения». Это диагноз был ему поставлен, когда ему было всего лишь 10 лет. В Украине он вёл до сегодняшнего дня спокойный образ жизни, к уголовной ответственности не привлекался", - сообщили также Геращенко.

Как сообщалось, около полудня понедельника, 3 августа, в отделение Универсал Банка в бизнес-центре "Леонардо" на углу улиц Хмельницкого и Владимирской в центре Киева зашел мужчина, сказал, что в его в рюкзаке находится бомба, и попросил вызвать полицию. Сотрудники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась в качестве заложницы.

По оперативной информации, террористом оказался гражданин Узбекистана, уроженец Самарканда Сухроб Каримов, 1988 г.р. Он требовал внимания СМИ и прямого эфира, чтобы сделать заявление.

Около 15:10 понедельника злоумышленник был захвачен живым. Продолжаются первоочередные следственные действия.

В связи с сообщением о подготовке террористического акта прокуратура Киева открыла уголовное производство по ст.258 Уголовного кодекса Украины (Теракт). Досудебное расследование в уголовном производстве поручено следователям Главного управления СБУ в. Киеве и Киевской области.

Вместе с тем пресс-секретарь прокуратуры столицы Надежда Максимец сообщила, что в понедельник задержанный будет уведомлен о подозрении, будет ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Рассмотрение ходатайства ожидаем завтра. Информацию сообщим дополнительно", - написала она на своей странице в соцсети "Фейсбук".

Теги: #киев #леонардо #сбу #террорист
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