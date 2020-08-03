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16:03 03.08.2020

Во Львове аноним "заминировал" помещение трех судов, эвакуировано около 200 человек

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Во Львове аноним "заминировал" помещение трех судов, эвакуировано около 200 человек

Правоохранители Львова проверяют сообщение от неизвестного о минировании помещения, где располагается три суда города, эвакуированы около 200 человек, сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

"Сегодня, 3 августа, в 14.20 в полицию поступило сообщение от анонима о том, что заминирован Галицкий районный суд, который находится на ул. Чоловского во Львове", - сказано в сообщении на странице в "Фейсбук".

На месте происшествия работают специалисты-взрывотехники, кинологи и полицейские.

Так, всего из помещения, где находятся Галицкий, Сыховский районный суды, а также Львовский окружной административный суд, эвакуировано около 200 сотрудников и посетителей

Правоохранители обследуют здание и прилегающую территорию.

Теги: #львов #минирование #полиция #суды
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