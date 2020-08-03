МИД Узбекистана проверяет информацию о мужчине, угрожавшем привести в действие взрывное устройство в Киеве

Узбекские дипломаты по официальным каналам уточняют информацию о гражданстве мужчины, который угрожал взорвать бомбу в банке в центре Киева и был задержан, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в МИД Узбекистана.

"МИД Узбекистана по официальным каналам уточняет, является ли человек, угрожающий взорвать здание, гражданином Узбекистана", - сказал собеседник агентства.

Гражданин Узбекистана, находившийся в здании бизнес-центра "Леонардо" в центре Киева и утверждавший, что в рюкзаке у него взрывчатка, был задержан, сообщил ранее в понедельник заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Террорист захвачен живым. Взрыва не произошло. На месте работают взрывотехники. Дальше суд и длительное тюремное заключение", - написал Геращенко на своей странице в Facebook в понедельник.

В Службе безопасности Украины также заявили об успешно проведенной операции по захвату террориста.