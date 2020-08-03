Главный раввин Украины высоко оценил инициативу Зеленского предоставить государственный статус еврейским религиозным праздникам

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква провел встречу с главным раввином Украины и Киева Моше Реувеном Асманом, который высоко оценил инициативу президента Украины Владимира Зеленского о предоставлении государственного статуса еврейским религиозным праздникам.

"От имени еврейской общины он передал главе государства слова благодарности за это важное решение. Со своей стороны Игорь Жовква отметил важную роль еврейской общины Украины в вопросе развития Украинского государства и утверждения в обществе принципов мультиконфессионной толерантности и открытости", - сообщает в понедельник пресс-служба ОП.

Собеседники обсудили актуальные вопросы украинско-израильского диалога. Жовква поблагодарил Моше Реувена Асмана за его весомую деятельность по признанию митрополита Андрея Шептицкого праведником народов мира.