События

15:29 03.08.2020

В связи с угрозой теракта в помещении банка в центре Киева открыто дело

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В связи с угрозой теракта в помещении банка в центре Киева открыто дело

 Уголовное производство открыто в связи с сообщением о подготовке террористического акта в помещении "Универсал Банка" в бизнес-центре "Леонардо" на углу улиц Хмельницкого и Владимирской в центре Киева.

Как сообщает прокуратура Киева в понедельник, производство начато по ст.258 Уголовного кодекса Украины (теракт).

"Прокуратура города Киева осуществляет процессуальное руководство в указанном уголовном производстве, досудебное расследование поручено следователям Главного управления СБУ в г.Киеве и Киевской области", - говорится в сообщении.

Теги: #киев #леонардо #универсалбанк #террорист
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