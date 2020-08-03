"Киевский террорист" захвачен живым, взрыва не произошло

Гражданин Узбекистана, находившийся в здании бизнес-центра "Леонардо" в центре Киева и утверждавший, что в рюкзаке у него взрывчатка, захвачено живым, сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Террорист захвачен живым. Взрыва не произошло. На месте работают взрывотехники. Дальше суд и длительное тюремное заключение", - написал Геращенко на своей странице в Facebook в понедельник.

В СБУ также заявили об успешно проведенной операции по захвату террориста.

"Операция проведена успешно, злоумышленник задержан", - рассказал журналистам рядом с местом проведения операции представитель спецслужбы Сергей Пунь.

По его словам, с момента получения информации был создан оперативный штаб СБУ и Нацполиции, введен план план "Бумеранг", после чего СБУ взяла на себе руководство операцией.

"После проведения определенных мероприятий в помещении остался только один человек -один заложник и злоумышленник... По предварительной информации, которая была на тот момент, у злоумышленника была большая сумка и портфель, от портфеля какой-то провод был привязан к его ноге", - рассказал Пунь.

От более подробных комментариев представитель СБУ воздержался, сославшись на то, что все дальнейшие комментарии будут даны официальными представителями служб, которые непосредственно проводили операцию.

Как сообщили агентству в пресс-центре СБУ, злоумышленник задержан силами подразделения ЦСО "А". В настоящее время проводится проверка помещения на взрывоопасные предметы, отметили в пресс-центре.

Как сообщалось, около полудня понедельника в отделение Универсал Банка в бизнес-центре "Леонардо" на углу улиц Хмельницкого и Владимирской в центре Киева зашел мужчина, сказал, что в его в рюкзаке находится бомба, и попросил вызвать полицию. Сотрудники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась в качестве заложницы.

По предварительной информации, террористом оказался гражданин Узбекистана, уроженец г.Самарканд Сухроб Каримов, 1988 г.р. Он требовал внимания СМИ и прямого эфира, чтобы сделать заявление.

Было перекрыто движение автомобилей по ул.Владимирской на отрезке между улицей Хмельницкого и бульваром Шевченко.