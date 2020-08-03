События

15:00 03.08.2020

"Киевский террорист" захвачен живым, взрыва не произошло

2 мин читать
"Киевский террорист" захвачен живым, взрыва не произошло

Гражданин Узбекистана, находившийся в здании бизнес-центра "Леонардо" в центре Киева и утверждавший, что в рюкзаке у него взрывчатка, захвачено живым, сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Террорист захвачен живым. Взрыва не произошло. На месте работают взрывотехники. Дальше суд и длительное тюремное заключение", - написал Геращенко на своей странице в Facebook в понедельник.

В СБУ также заявили об успешно проведенной операции по захвату террориста.

"Операция проведена успешно, злоумышленник задержан", - рассказал журналистам рядом с местом проведения операции представитель спецслужбы Сергей Пунь.

По его словам, с момента получения информации был создан оперативный штаб СБУ и Нацполиции, введен план план "Бумеранг", после чего СБУ взяла на себе руководство операцией.

"После проведения определенных мероприятий в помещении остался только один человек -один заложник и злоумышленник... По предварительной информации, которая была на тот момент, у злоумышленника была большая сумка и портфель, от портфеля какой-то провод был привязан к его ноге", - рассказал Пунь.

От более подробных комментариев представитель СБУ воздержался, сославшись на то, что все дальнейшие комментарии будут даны официальными представителями служб, которые непосредственно проводили операцию.

Как сообщили агентству в пресс-центре СБУ, злоумышленник задержан силами подразделения ЦСО "А". В настоящее время проводится проверка помещения на взрывоопасные предметы, отметили в пресс-центре.

Как сообщалось, около полудня понедельника в отделение Универсал Банка в бизнес-центре "Леонардо" на углу улиц Хмельницкого и Владимирской в центре Киева зашел мужчина, сказал, что в его в рюкзаке находится бомба, и попросил вызвать полицию. Сотрудники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась в качестве заложницы.

По предварительной информации, террористом оказался гражданин Узбекистана, уроженец г.Самарканд Сухроб Каримов, 1988 г.р. Он требовал внимания СМИ и прямого эфира, чтобы сделать заявление.

Было перекрыто движение автомобилей по ул.Владимирской на отрезке между улицей Хмельницкого и бульваром Шевченко.

Теги: #киев #леонардо #мвд #террорист
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:57 03.08.2020
ТВ сообщает, что у гражданина Узбекистана, захватившего БЦ "Леонардо", журналисты берут интервью

ТВ сообщает, что у гражданина Узбекистана, захватившего БЦ "Леонардо", журналисты берут интервью

14:32 03.08.2020
Террорист в БЦ "Леонардо" в Киеве заявляет, что в его рюкзаке есть большой заряд взрывчатки, который сдетонирует, если его убьют - Геращенко

Террорист в БЦ "Леонардо" в Киеве заявляет, что в его рюкзаке есть большой заряд взрывчатки, который сдетонирует, если его убьют - Геращенко

14:10 03.08.2020
Замглавы МВД Украины: Человек, угрожающий взорвать бомбу в БЦ "Леонардо" – гражданин Узбекистана Сухроб Каримов

Замглавы МВД Украины: Человек, угрожающий взорвать бомбу в БЦ "Леонардо" – гражданин Узбекистана Сухроб Каримов

14:09 03.08.2020
Киевский БЦ "Леонардо" полностью эвакуирован – Quinn Group

Киевский БЦ "Леонардо" полностью эвакуирован – Quinn Group

13:46 03.08.2020
Аваков наградил четырех полицейских, участвовавших в задержании "полтавского террориста"

Аваков наградил четырех полицейских, участвовавших в задержании "полтавского террориста"

13:44 03.08.2020
"Киевский террорист" требует допуска СМИ, пока стратегия правоохранителей – переговоры

"Киевский террорист" требует допуска СМИ, пока стратегия правоохранителей – переговоры

12:49 03.08.2020
В Киеве полицейские начали переговоры с террористом, находящимся в бизнес-центре "Леонардо" и утверждающем, что у него в рюкзаке бомба

В Киеве полицейские начали переговоры с террористом, находящимся в бизнес-центре "Леонардо" и утверждающем, что у него в рюкзаке бомба

12:28 03.08.2020
В рейтинге партий на выборах в горсовет Киева лидирует "Евросолидарность" и "Слуга народа"

В рейтинге партий на выборах в горсовет Киева лидирует "Евросолидарность" и "Слуга народа"

11:01 03.08.2020
За Кличко на выборах мэра Киева готовы проголосовать 41,7% определившихся, за Притулу - 11,6%, за Верещук - 9,4% - соцопрос "Рейтинга"

За Кличко на выборах мэра Киева готовы проголосовать 41,7% определившихся, за Притулу - 11,6%, за Верещук - 9,4% - соцопрос "Рейтинга"

10:20 03.08.2020
В Киеве коронавирус за сутки выявили еще у 102 жителей столицы, один человек умер - Кличко

В Киеве коронавирус за сутки выявили еще у 102 жителей столицы, один человек умер - Кличко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Сын почетного президента "Мотор Сичи" Богуслаева купил остров Галлинара в Италии за EUR10 млн

ТВ сообщает, что у гражданина Узбекистана, захватившего БЦ "Леонардо", журналисты берут интервью

Луцкий горсовет призывает руководство страны отменить "красный" уровень эпидопасности в городе

Террорист в БЦ "Леонардо" в Киеве заявляет, что в его рюкзаке есть большой заряд взрывчатки, который сдетонирует, если его убьют - Геращенко

Замглавы МВД Украины: Человек, угрожающий взорвать бомбу в БЦ "Леонардо" – гражданин Узбекистана Сухроб Каримов

ПОСЛЕДНЕЕ

Сын почетного президента "Мотор Сичи" Богуслаева купил остров Галлинара в Италии за EUR10 млн

Зеленский требует от Кабмина четко объяснить людям, как происходит деление на четыре зоны карантина и условия адаптивного карантина

Луцкий горсовет призывает руководство страны отменить "красный" уровень эпидопасности в городе

Заявления о причастности связываемых с Суркисами компаний к выводу средств из ПриватБанка являются ложью – адвокат

Зеленский требует от Кабмина четко объяснить людям, как происходит деление на четыре зоны карантина и условия адаптивного карантина

Российские наемники утром нарушили режим перемирия на Донбассе – Минобороны

В Киевской области в результате ДТП погибли четыре человека, еще один - в больнице

В Соборе Парижской Богоматери приступают к демонтажу большого органа

В Украину возвращается жаркая погода

В ВСУ за сутки заболел Covid-19 один человек, трое выздоровели

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА