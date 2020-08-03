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14:11 03.08.2020

Зеленский требует от Кабмина четко объяснить людям, как происходит деление на четыре зоны карантина и условия адаптивного карантина

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Зеленский требует от Кабмина четко объяснить людям, как происходит деление на четыре зоны карантина и условия адаптивного карантина

Президент Украины Владимир Зеленский требует четкой коммуникации правительства об условиях адаптивного карантина, которые начинают действовать сегодня, и создания всех условий для изготовления вакцин в Украине.

"По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, показатель заболеваемости вырос до 82,8 на 100 тыс. населения, заполненность коек на Закарпатье составляет почти 69%, а в Киеве, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской области и Буковине - более 40%", - сообщает пресс-служба Офиса президента по результатам традиционного селекторного совещания по предотвращению распространения коронавируса.

Так, президент Зеленский требует от правительства четкого объяснения людям, как происходит деление на четыре зоны и зачем нужен адаптивный карантин.

Кроме того, глава государства потребовал информацию от министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко об экономических мерах, направленных на помощь украинцам для защиты от негативных последствий эпидситуации.

Помимо прочего, на совещании Зеленский также затронул вопрос обеспечения необходимых условий для того, чтобы украинские ученые имели оборудование, лаборатории и финансирование, что стратегически Украина имела возможности для создания лекарств и вакцин в будущем в стране.

Теги: #карантин #зеленский #коронавирус
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