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14:10 03.08.2020

Замглавы МВД Украины: Человек, угрожающий взорвать бомбу в БЦ "Леонардо" – гражданин Узбекистана Сухроб Каримов

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Замглавы МВД Украины: Человек, угрожающий взорвать бомбу в БЦ "Леонардо" – гражданин Узбекистана Сухроб Каримов

Мужчина, находящийся в здании бизнес-центра "Леонардо" в центре Киева и утверждающий, что в рюкзаке у него взрывчатка, предварительно, является гражданином Узбекистана, сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"По предварительной информации лицом, угрожающего террористическим актом, является гражданин Узбекистана - Каримов Сухроб Рахманович, 25.03.1988 г.р. Судя по его социальным сетям - это психически неуравновешенный человек", - написал Геращенко на своей странице в Facebook в понедельник.

При этом замглавы ведомства отметил, что пока неизвестно, насколько серьезны намерения злоумышленника и действительно ли у него есть настоящая взрывчатка.

"Поэтому сейчас выбрана стратегия переговоров. На месте создан оперативный штаб СБУ и полиции. Введен в действие план специальной операции "Бумеранг", - написал Геращенко.

В свою очередь, советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк сообщил, что у злоумышленника взрывчатка привязана к ноге и он угрожает ее взорвать. "Сейчас он сообщил, что взрывчатку, которая привязана к его ноге и угрожает ее взорвать. Злоумышленник требует внимание СМИ и прямого эфира, чтобы сделать заявление", - написал он в Facebook.

Позже Геращенко опубликовал фото злоумышленника.

В пресс-центре СБУ агентству "Интерфакс-Украина" сообщили: "По состоянию на данный момент в рамках объявленного СБУ плана Бумеранг осуществляются соответствующие мероприятия совместно с другими правоохранительными органами".

Теги: #киев #геращенко #вмс #террорист
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