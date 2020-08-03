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14:09 03.08.2020

Киевский БЦ "Леонардо" полностью эвакуирован – Quinn Group

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Киевский БЦ "Леонардо" полностью эвакуирован – Quinn Group

В здании столичного бизнес-центра "Леонардо" по ул.Владимирской проведена полная эвакуация граждан, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" генеральный директор компании Quinn Properties Ukraine (входит в Quinn Group, владеющую первой фазой БЦ "Леонардо") Ростислав Левинзон.

"Бизнес-центр "Леонардо" полностью эвакуирован, оцеплен силами полиции, Национальной гвардии и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Все гражданские из БЦ "Леонардо" полностью эвакуированы. О прилегающих зданиях ничего сказать не могу", - отметил он в комментарии агентству.

Quinn Group является владельцем первой фазы БЦ "Леонардо", в котором размещено отделение банка Universal Bank, захваченного неизвестным в понедельник.

Ирландская инвестгруппа Quinn Group приобрела первую фазу БЦ "Леонардо" общей площадью 23 тыс. кв. м в 2008 году. Компания также владеет киевским универмагом "Украина".

Владельцем второй фазы выступает "Эста Холдинг", входящая в группу СКМ Рината Ахметова.

Как сообщалось, около полудня понедельника в отделение Универсал Банка в бизнес-центре "Леонардо" на углу улиц Хмельницкого и Владимирской в центре Киева зашедший неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет сказал, что в его в рюкзаке находится бомба, и попросил вызвать полицию. Сотрудники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию. Была введена в действие специальная полицейская операция "Гром", представители полиции начали переговоры с террористом и предложили ему сдаться.

Как сообщил замминистра внутренних дел Уераины Антона Геращенко, предварительно мужчина является гражданином Узбекистана Сухробом Каримоввм.

В настоящее время перекрыто движение автомобилей по ул.Владимирской на отрезке между улицей Хмельницкого и бульваром Шевченко.

Теги: #киев #леонардо #террорист
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