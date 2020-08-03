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13:46 03.08.2020

Аваков наградил четырех полицейских, участвовавших в задержании "полтавского террориста"

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Аваков наградил четырех полицейских, участвовавших в задержании "полтавского террориста"

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков вручил наградное оружие четырем полицейским, которые принимали участие в спецоперации по задержанию и обезвреживанию "полтавского террориста" Романа Скрипника.

"Вручил наградное оружие четырем полицейским Полтавской области, которые отличились во время задержания, поиска и обезвреживания особо опасного злоумышленника в Полтавской области. В критической ситуации с риском для жизни и здоровья они сработали эффективно. Спасибо за службу!", - написал Аваков на своей странице в Твиттере в понедельник.

Как сообщалось, в Полтаве 23 июля утром была начата спецоперация по задержанию подозреваемого в незаконном завладении транспортным средством, который, пытаясь избежать ответственности, оказал сопротивление, угрожал сотрудникам полиции гранатой РГД-5 и взял работника уголовного розыска в заложники.

После переговоров злоумышленник отпустил взятого в заложники полицейского в обмен на начальника Управления уголовного розыска Главного управления Нацполиции Украины в Полтавской области Виталия Шияна, потребовал автомобиль и отправился на нем вместе с новым заложником в сторону выезда из города, после чего ездил по дорогам Решетиловского района Полтавской области.

Полиция сообщила, что злоумышленник является местным жителем, ему 32 года, его зовут Роман Скрипник и он неоднократно судим за совершение имущественных преступлений и хранение наркотических веществ. Выдвинутое им требование - не привлекать его к уголовной ответственности.

После злоумышленник, захвативший заложника и покинувший город на предоставленном ему правоохранителями автомобиле, посреди дороги покинул автомобиль и скрылся в лесопосадке, заложник остался невредим.

"01 августа, около 02.00, на окраине поселка Опошня Зеньковского района во время проведения розыскных мероприятий по розыску Скрипника в один из нежилых домов зашел начальник Зеньковского отделения Гадячского отдела полиции капитан полиции Гума и обнаружил преступника. В дальнейшем Скрипник, угрожая гранатой, взял в заложники полицейского", - написал замглавы МВД Антон Геращенко на своей странице в соцсети Фейсбук в ночь на субботу.

Геращенко отметил, что у сотрудника полиции с собой было табельное оружие

"Преступник был ликвидирован сотрудниками полицейского спецназа КОРД точным выстрелом. У заложника было три секунды для того чтобы отскочить от места взрыва гранаты. Он остался жив и невредим", - подчеркнул Геращенко.

Теги: #награды #полиция #мвд #аваков
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