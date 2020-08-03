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13:07 03.08.2020

Российские наемники утром нарушили режим перемирия на Донбассе – Минобороны

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Российские наемники утром нарушили режим перемирия на Донбассе – Минобороны

Российские наемники один раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе с начала суток в понедельник по состоянию на 12.00, сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

"Защитники Украины огонь в ответ не открывали. Боевых потерь в рядах Объединенных сил с начала текущих суток нет", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, противник совершил один провокационный выстрел из станкового противотанкового гранатомета в 6.18 в районе пгт Южное Торецкого горсовета Донецкой области.

"Обо всех случаях нарушений требований соблюдения всеобъемлющего режима полного прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ представители украинской стороны СЦКК сообщают команде наблюдательной мониторинговой миссии ОБСЕ по взаимодействию", - говорится в сообщении.

Теги: #перемирие #оос #минобороны
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