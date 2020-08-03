В Киеве полицейские начали переговоры с террористом, находящимся в бизнес-центре "Леонардо" и утверждающем, что у него в рюкзаке бомба

Полицейская операция начата в Киеве в понедельник после того, как в помещение банка в бизнес-центре "Леонардо" на углу улиц Владимирской и Хмельницкого вошел мужчина и заявил, что у него в рюкзаке находится взрывчатка, сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"3 августа, в 12.00, в полицию позвонила представительница АО "Универсал Банк" (Шевченковский район, помещения бизнес-центра "Леонардо") и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию. Сотрудники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию", - написал Геращенко в Facebook в понедельник.

По его словам, введена в действие специальная полицейская операция "Гром".

"Представители полиции начали переговоры с террористом и предложили ему сдаться", - рассказал замглавы МВД.

Геращенко также обратился с просьбой к киевлянам и гостям города в ближайшее время обходить стороной район перекрестка улиц Хмельницкого и Владимирской.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах, пока требования террориста не понятны.

В свою очередь один из арендаторов, чьи помещения находятся в соседнем корпусе бизнес-центра "Леонардо", расположенном выше по ул.Хмельницкого, сообщил агентству, что эвакуация сотрудников не проводилась и каких-либо команд от работников офисного центра не поступало.

В Киевской городской государственной администрации сообщили, что в связи с проводимой полицейскими спецоперацией перекрыто движение автомобилей по ул.Владимирской на отрезке между улицей Хмельницкого и бульваром Шевченко. На видео с места событий видно, что проезд автомобилей по ул.Хмельницкого свободен.