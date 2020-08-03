События

11:44 03.08.2020

В Украину возвращается жаркая погода

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В Украину возвращается жаркая погода

В ближайшие сутки в Украине ожидается сухая погода, ночью еще будет довольно прохладно, а вот дневная температура немного повысится, сообщил Укргидрометцентр.

Во вторник в Украине без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, на побережье морей 14-19°; днем 25-30°, в Карпатах 17-22°.

В Киеве во вторник- без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15 °, днем 27-29°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 04 августа самая высокая температура днем была 37,7 в 2010г., самая низкая ночью 8,5 в 1907г.

В среду в Украине без осадков, лишь на крайнем западе кратковременные дожди, грозы.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 12-17°, на побережье морей до 20°; днем 27-32°, на юге до 34°.

В Киеве в среду без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-17 °, днем около 30°.

03 августа в 9 часов температура воды в Чёрном и Азовском морях была 22-25°; в Днепре, в пределах Киева , 22°.

Теги: #укргидрометцентр
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