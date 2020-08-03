В ВСУ за сутки заболел Covid-19 один человек, трое выздоровели

Один новый случай заболевания острой респираторной болезнью Covid-19 зафиксировано в Вооруженных силах Украины (ВСУ) за минувшие сутки, сейчас болеет 217 человек, сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"В Киевской области больной военнослужащий под наблюдением медицинской службы находится на лечении в домашних условиях", - сообщается на странице командования Медсил ВСУ в Facebook в понедельник.

По данным командования Медсил, всего за время пандемии в рядах ВСУ выздоровели 628 человека, летальных случаев - 5.

При этом днем ранее сообщалось о 625 выздоровевших и 219 активных случаях болезни. Таким образом, за сутки в рядах ВСУ выздоровело три человека, а количество болеющих сократилось на два. Летальных случаев на минувшие сутки не было.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 553 человека, у 143 из них срок изоляции истекает в ближайшие три дня.