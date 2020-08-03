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10:04 03.08.2020

Министр инфраструктуры считает необходимым вернуть полицию охраны в ночные поезда "Укрзализныци"

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Министр инфраструктуры считает необходимым вернуть полицию охраны в ночные поезда "Укрзализныци"

 После инцидента с избиением пассажирки поезда сообщения "Мариуполь-Киев" Анастасии Луговой министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что необходимо рассмотреть возможность возвращения полиции охраны в ночные поезда АО "Укрзализныця" (УЗ).

"Наша железная дорога должна быть безопасной для пассажиров и работников. Думаю, самое время рассмотреть возможность возвращения полиции охраны к патрулированию в ночных поездах", - написал он на своей странице в Facebook в субботу вечером.

Кроме того, Криклий добавил, что также "точно не было бы лишним обеспечить проводников газовыми баллончиками (или шокерами)".

Ранее "Укрзализныця" уже заявила, что просит правоохранителей возобновить сопровождение пассажирских поездов дальнего следования.

Как сообщалось, правоохранители задержали злоумышленника, совершившего в субботу нападение на пассажирку поезда №84 сообщением "Киев-Мариуполь".

Теги: #укрзализныця #мининфраструктуры #полиция #криклий
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