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09:46 03.08.2020

В Генуе открывают новый мост спустя два года после обрушения старого виадука

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В Генуе открывают новый мост спустя два года после обрушения старого виадука

В итальянском городе Генуя в понедельник откроют новый мост, построенный на месте обрушившейся в августе 2018 года конструкции, когда погибли более 40 человек, сообщают европейские СМИ.

Президент Италии Серджо Маттарелла станет первым, кто проедет по этому мосту. В небо поднимутся истребители, которые окрасят небо в цвета итальянского флага.

На церемонии также зачитают имена погибших и прозвучит гимн Италии.

Новый мост спроектировать известным итальянским архитектором Ренцо Пьяно, который был одним из авторов проекта Центра Помпиду в Париже.

Ожидается, что для движения транспорта мост откроется либо во вторник, либо в среду.

Обрушение пролета моста в итальянской Генуе произошло 14 августа 2018 года. В результате происшествия погибли более 40 человек, около 20 получили травмы. Мост был построен в 1960-х годах. Его состояние задолго до этого случая вызывало опасения у специалистов.

Теги: #италия #мост #генуя
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