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08:59 03.08.2020

В Украине за сутки выявлено 990 новых случаев заражения COVID-19, 333 выздоровевших, 13 новых жертв вируса

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В Украине за сутки выявлено 990 новых случаев заражения COVID-19, 333 выздоровевших, 13 новых жертв вируса

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 990 новых случаев заражения COVID-19, 333 человека выздоровели, 13 ранее заболевших скончались, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета нацбезопасности и обороны.

Днем ранее, 2 августа сообщалось о 1 112 инфицированных, 1 августа – 1172 случаях, 30 июля зафиксирован абсолютный антирекорд - 1 197 новых заразившихся, 29 июля сообщалось о 1022 новых случая заболевших Covid-19.

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро понедельника 72 168 человек, выздоровели – 39 543, умерли с начала пандемии от коронавирусной болезни 1 725 человек. Сейчас в Украине COVID-19 болеет 30 900 человек, что на 861 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано Львовской области (112), Ивано-Франковской области (115), и Киеве (110).

Теги: #снбо #коронавирус
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