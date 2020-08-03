События

08:39 03.08.2020

На Крещатике в Киеве мужчина совершил поджог автомобиля

1 мин читать
На Крещатике в Киеве мужчина совершил поджог автомобиля

39-летний житель Бориспольского района совершил поджог автомобиля на Крещатике утром в понедельник, сообщил отдел коммуникации Национальной полиции Киева.

"Сегодня утром на улице Крещатик патрульные обнаружили, что горит автомобиль. На место происшествия выехали пожарные и следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции. Правоохранители задержали мужчину, который поджег шины на автомобиле", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пожарные Государственной службы по чрезвычайным ситуациям потушили огонь, а правоохранители установили, что поджигатель взял канистру с неизвестной зажигательной смесью, облил им машину и поджег ее.

Полицейские установили личность злоумышленника - это 39-летний житель Бориспольского района, его задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следователи изъяли с места происшествия канистры с легковоспламеняющимся веществом и автомобильные шины. Вещественные доказательства направили на экспертизу.

По данному факту следственный отдел Шевченковского управления полиции открыл уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и мотивы поступка.

Теги: #киев #украина #поджог #авто
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:20 03.08.2020
Российские наемники дважды обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали

Российские наемники дважды обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали

05:37 03.08.2020
Вандал пояснил свои действия на Трухановом острове

Вандал пояснил свои действия на Трухановом острове

04:37 03.08.2020
В Николаеве в ДТП пострадали семь человек, среди которых трое детей

В Николаеве в ДТП пострадали семь человек, среди которых трое детей

23:57 02.08.2020
На Буковине зафиксированные новые случаи COVID-19 превысили июньские показатели

На Буковине зафиксированные новые случаи COVID-19 превысили июньские показатели

21:18 02.08.2020
В МИД рассказали, когда Иран выплатит компенсации за катастрофу МАУ

В МИД рассказали, когда Иран выплатит компенсации за катастрофу МАУ

20:34 02.08.2020
"Укрзализныця" просит правоохранителей возобновить сопровождение поездов дальнего следования

"Укрзализныця" просит правоохранителей возобновить сопровождение поездов дальнего следования

18:42 02.08.2020
В ночь на понедельник на ул. Дегтяревской частично ограничат движение транспорта

В ночь на понедельник на ул. Дегтяревской частично ограничат движение транспорта

15:55 02.08.2020
Ночью в Киеве сломали шлагбаум и светофор на въезде на Труханов остров, вандал задержан, сообщил мэр

Ночью в Киеве сломали шлагбаум и светофор на въезде на Труханов остров, вандал задержан, сообщил мэр

12:11 02.08.2020
Двое военных получили травмы за минувшие сутки на Донбассе

Двое военных получили травмы за минувшие сутки на Донбассе

11:44 02.08.2020
Руководство РФ не смирится с существованием независимой Украины – глава СВР

Руководство РФ не смирится с существованием независимой Украины – глава СВР

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки выявлено 990 новых случаев заражения COVID-19, 333 выздоровевших, 13 новых жертв вируса

Американский пилотируемый корабль Crew Dragon успешно приводнился в Мексиканском заливе

Зеленский поздравил воинов и ветеранов с Днем Воздушных сил ВСУ

Количество больных Covid-19 выросло во всех областях Украины, кроме Луганской

В Украине 1 112 человек заболел Covid-19 за минувшие сутки, 235 выздоровели, 16 умерли, 30,9 тыс активных случаев болезни

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине за сутки выявлено 990 новых случаев заражения COVID-19, 333 выздоровевших, 13 новых жертв вируса

Израиль нанес ответный удар по объектам ХАМАС в секторе Газа

Число инфицированных COVID-19 в мире с начала пандемии превысило 18 млн человек

Израиль перехватил выпущенную из сектора Газа ракету

Членов экипажа Crew Dragon извлекли из спускаемого аппарата

Американский пилотируемый корабль Crew Dragon успешно приводнился в Мексиканском заливе

В ВОЗ ожидают значительную продолжительность пандемии COVID-19

Российские наемники ни разу не обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе с полуночи, за неделю перемирия было зафиксировано 14 обстрелов

Министр внутренних дел Индии госпитализирован с коронавирусной инфекцией

Индия и Китай проводят переговоры по отводу войск на границе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА