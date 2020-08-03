Российские наемники дважды обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали

За минувшие сутки российские наемники дважды обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки было совершено два провокационных выстрелы из стороны российско-оккупационных войск. Боевых потерь и ранений среди наших защитников нет", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в понедельник утром.

Как отмечается, сначала враг совершил один выстрел из автоматического станкового гранатомета вблизи населенного пункта Южное, а через 15 минут совершил аналогичную провокацию неподалеку Красногоровки.

"С начала текущих суток на участках ответственности наших подразделений обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано", - отметили в штабе.

Также в пресс-центре добавили, что через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на подконтрольную украинскому правительству территорию прибыло 1247 человек, а в обратном направлении - 739 человек.

Отмечается, что по вине наемников КПВВ "Марьинка" и "Новотроицкое" не функционировали.