Число инфицированных COVID-19 в мире с начала пандемии превысило 18 млн человек

С начала пандемии в мире число инфицированных коронавирусом COVID-19 достигло 18 млн 17 тыс. 56 человек, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

По его данным на понедельник от связанных с инфекцией заболеваний скончался 688 тыс. 351 человек, излечились более 10,6 млн.

В то же время, о 18 млн 13 тыс. 189 инфицированных COVID-19 сообщил в минувшее воскресенье портал Worldometer.

По данным портала, который специализируется на статистике, связанной с важнейшими мировыми событиями, всего жертвами вируса по состоянию на воскресенье стали 688 тыс. 718 человек, излечились более 11,3 млн.