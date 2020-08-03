Членов экипажа Crew Dragon извлекли из спускаемого аппарата

Двое членов экипажа многоразового американского пилотируемого корабля Crew Dragon - астронавты Роберт Бенкен и Дуглас Харли - после приводнения извлечены из спускаемого аппарата, сообщило NASA.

По их словам, они "чувствуют себя хорошо".

Новейший американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon в воскресенья после завершения своего тестового полета к Международной космической станции (МКС) и схождения с орбиты совершил успешную посадку на море в 14:48 по времени Восточного побережья США в Мексиканском заливе к югу от города Пенсакола (штат Флорида).

В районе посадки, где капсула спускалась на парашютах, ее ожидало специальное поисково-спасательное судно GO Navigator, которое подняло ее на свой борт с помощью гидравлического подъемного устройства, после чего из Crew Dragon был извлечен его экипаж. На судне астронавты прошли предварительный медицинский осмотр и затем были отправлены вертолетом на берег.

По данным NASA, после пересадки на самолет астронавты вылетят в Хьюстон.

Это было первое приводнение американского спускаемого корабля, совершенное за последние 45 лет после завершения программы полетов "Аполлонов" в 1975 году.

Первый после почти девятилетнего перерыва вслед за окончанием программы шаттлов пилотируемый космический корабль США Crew Dragon, разработанный компанией SpaceX в рамках коммерческого контракта с NASA, стартовал в свой испытательный полет к МКС 30 мая.

В рамках тестового полета многоразовый корабль доставил на МКС Харли и Бенкена, которые проработали там два месяца вместе с российскими космонавтами Анатолием Иванишины и Иваном Вагнером и американскими астронавтом Крисом Кэссиди.