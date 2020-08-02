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23:57 02.08.2020

На Буковине зафиксированные новые случаи COVID-19 превысили июньские показатели

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На Буковине зафиксированные новые случаи COVID-19 превысили июньские показатели

На Буковине за воскресенье, 2 августа, зафиксировано 82 новых случая заражения коронавирусом COVID-19, что превысило июньские показатели, сообщил глава областной государственной администрации Сергей Осачук.

"Если сравнивать с показателями, что мы имели в июне, число новых больных довольно значительное. Специалисты лабораторного центра зафиксировали сегодня 82 новых случая", - написал Осачук на странице в Фейсбуке.

Также он отметил, что всего исследовано 376 образцов.

Вместе с тем, по словам главы региона 103 буковинца выздоровели от COVID-19 в воскресенье, а в целом болезнь преодолели 4687 человек.

"Таким образом, общее количество инфицированных на Буковине от первого установленного случае составляет 6143 человека", - подытожил глава ОГА.

Теги: #буковина #коронавирус #украина
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