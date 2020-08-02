События

21:57 02.08.2020

Американский пилотируемый корабль Crew Dragon успешно приводнился в Мексиканском заливе

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Американский пилотируемый корабль Crew Dragon успешно приводнился в Мексиканском заливе

Новейший американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon в воскресенья после завершения тестового полета к Международной космической станции совершил успешную посадку на море, сообщило NASA.

После 19-часового автономного полета, последовавшего за расстыковкой с Международной космической станцией (МКС), в воскресенье спускаемая капсула корабля с астронавтами Дугласом Харли и Робертом Бенкеном после раскрытия всех парашютов приводнилась в 14:48 по времени Восточного побережья США в Мексиканском заливе к югу от города Пенсакола (штат Флорида).

В районе посадки находится поисково-спасательное судно GO Navigator, которое поднимет капсулу из воды на свой борт с помощью гидравлического подъемного устройства, после чего из Crew Dragon будет извлечен его экипаж.

Это было первое приводнение американского спускаемого корабля, совершенное за последние 45 лет после завершения программы полетов "Аполлонов" в 1975 году.

Первый после почти девятилетнего перерыва вслед за окончанием программы шаттлов пилотируемый космический корабль США Crew Dragon, разработанный компанией SpaceX в рамках коммерческого контракта с NASA, стартовал в свой испытательный полет к МКС 30 мая.

В рамках тестового полета многоразовый корабль доставил на МКС Харли и Бенкена, которые проработали там два месяца вместе с российскими космонавтами Анатолием Иванишины и Иваном Вагнером и американскими астронавтом Крисом Кэссиди.

Теги: #сша #корабль #приводнение #орбита
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