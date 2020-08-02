"Укрзализныця" просит правоохранителей возобновить сопровождение поездов дальнего следования

После инцидента с избиением пассажирки поезда сообщения "Мариуполь-Киев" Анастасии Луговой "Укрзализныця" просит правоохранителей возобновить сопровождение пассажирских поездов дальнего следования, сообщила пресс-служба ПАО "Укрзализныця".

"Укрзализныця приносит искренние извинения пострадавшей пассажирке и еще раз подчеркивает насущную необходимость обновления сопровождения поездов дальнего следования во время движения сотрудниками Национальной полиции для полной безопасности пассажиров", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, правоохранители задержали злоумышленника, совершившего в субботу нападение на пассажирку поезда №84 сообщением "Киев-Мариуполь".