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19:13 02.08.2020

В ВОЗ ожидают значительную продолжительность пандемии COVID-19

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В ВОЗ ожидают значительную продолжительность пандемии COVID-19

Комитет ВОЗ по чрезвычайным ситуациям отметил ожидаемую продолжительность пандемии COVID-19 и призвал к национальным, региональным и глобальным усилиям по противодействию коронавируса.

"Комитет подчеркнул "ожидаемый затяжной характер" (пандемии – ИФ), отметив важность продолжения противоэпидемических мероприятий на местном, национальном, региональном и глобальном уровнях", - говорится в заявлении комитета ВОЗ по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что в комитете единогласно согласились с тем, что пандемия по-прежнему представляет собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение.

В частности, он (комитет – ИФ) призвал ВОЗ предоставить детальное, прагматичное руководство по критериям соответствующих действий по реагированию на COVID-19 для снижения риска усталости от реагирования в контексте социально-экономического давления.

Также комитет призвал ВОЗ ускорить исследования критических факторов нового коронавируса, которые остаются неизвестными, и улучшить понимание эпидемиологии и серьезности COVID-19, включая его долгосрочные последствия для здоровья.

Теги: #пандемия #воз #продолжительность #коронавирус
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