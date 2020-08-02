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18:42 02.08.2020

В ночь на понедельник на ул. Дегтяревской частично ограничат движение транспорта

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В ночь на понедельник на ул. Дегтяревской частично ограничат движение транспорта

На ул.Дегтяревской в Киеве в ночь на понедельник частично ограничат движение транспорта в связи с дорожными работами, сообщила пресс-служба киевской горгосадминистрации.

"С 21:00 2 августа до 6:00 3 августа на части ул. Дегтяревской перекроют движение. На улице Дегтяревськой будет укладывать верхний слой покрытия", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что работы будет продолжаться ночью для меньшего влияния на движение транспорта.

Вместе с тем, в КГГА подчеркнули, что во время работ движение на части улицы между развязкой на пересечении ул. А. Довженко и Телиги и ул. Е. Мирошниченко будет перекрыто.

Объехать ремонтную зону можно от ул. Дегтяревская - ул. А. Довженко - ул. А.Цедика - ул. Е. Мирошниченко - ул. Дегтяревская, а также через ул. Дегтяревская - ул. Парково-Сырецкая - ул. Дорогожицкая - ул. О. Телиги - ул. Дегтяревская.

Теги: #киев #работы #украина #дорожные #транспорт
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