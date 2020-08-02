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17:29 02.08.2020

Российские наемники ни разу не обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе с полуночи, за неделю перемирия было зафиксировано 14 обстрелов

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Российские наемники ни разу не обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе с полуночи, за неделю перемирия было зафиксировано 14 обстрелов

Обстрелы со стороны российских наемников на Донбассе в воскресенье с начала суток по состоянию на 17.00 не зафиксированы, сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

"Боевых потерь и ранений среди наших защитников нет. Подразделения из состава Объединенных сил, задействованные к отражению и сдерживания вооруженной агрессии РФ на территории Донецкой и Луганской областей, готовы к адекватному реагированию", - говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет с начала введения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, который начал действовать с 27 июля.

При этом в течение уходящей недели было зафиксировано 14 редких неприцельных обстрелов, иногда одиночных выстрелов, со стороны противника, которые носили провокационный характер с целью вынудить к открытию ответного огня украинскую сторону и обвинить подразделения ВСУ в срыве договоренностей об установлении режима тишины. В ходе обстрелов применялось стрелковое вооружение, в некоторых случаях - и гранатометы.

"Понимая настоящие коварные намерения противника, украинские военнослужащие в течение недели на провокации не реагировали. В течение последних семи дней на участках ответственности подавляющего большинства подразделений нарушений режима прекращения огня не было. Сейчас ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - подчеркнули в Минобороны.

Теги: #рф #оос #ордло
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