События

17:22 02.08.2020

Министр внутренних дел Индии госпитализирован с коронавирусной инфекцией

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Министр внутренних дел Индии госпитализирован с коронавирусной инфекцией

Министр внутренних дел Индии Амит Шах сообщил, что у него выявлен коронавирус.

Шах, которому 55 лет, написал в Твиттере, что прошел тестирование после того, как у него появились первые симптомы Covid-19. "Мое здоровье в порядке, но я госпитализирован по совету врачей", - добавил он.

Министр также написал: "Я прошу всех, кто контактировал со мной в последние дни, изолироваться и пройти тестирование".

Официальный представитель министерства отказался ответить на вопрос о том, когда Шах последний раз встречался с премьер-министром страны Нарендрой Моди.

С начала пандемии число инфицированных Covid-19 в Индии по состоянию на утро воскресенья достигло 1 млн 750 тыс. 724 человек, скончались 37 тыс. 364 человека, излечились более 1,14 млн. Число новых случаев заболевания три дня подряд превышает в стране 50 тыс.

Теги: #коронавирус #индия
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