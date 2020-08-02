Индия и Китай проводят переговоры по отводу войск на границе

Командующие силами Индии и Китая на границе в районе Ладакхи проводят очередной раунд переговоров с целью обеспечения оперативного вывода войск из мест напряженности вдоль линии фактического контроля, сообщили индийские СМИ.

Это пятый раунд переговоров на уровне командиров корпусов почти за два месяца с целью разрядить пограничную напряженность, вызванную ожесточенным столкновением между военными двух стран в районе озера Пангонг-Цо в мае.

Источники СМИ сообщают, что индийская сторона помимо завершения процесса разъединения в нескольких других пунктах будет настаивать на полном выводе китайских войск из района Пангонг-Цо как можно скорее.

Предыдущий раунд переговоров на уровне командиров корпусов состоялся 14 июля и продолжался почти 15 часов.