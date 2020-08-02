Ночью в Киеве сломали шлагбаум и светофор на въезде на Труханов остров, вандал задержан, сообщил мэр

Оборудование автоматической системы на пункте въезда в рекреационную зону Труханова острова в центре Киева было повреждено около полуночи, злоумышленник задержан, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Друзья! Опять случай вандализма в столице. Вчера, около полуночи, на пункте въезда на Труханов остров человек варварски разбил оборудования автоматической системы. В частности, стрелу и гидравлическую станцию шлагбаума, светофор, две камеры, контроллер болард и другие технические средства. Материальные убытки вследствие поврежденного коммунального имущества, по предварительным расчетам, - почти 300 тысяч гривень. Сейчас коммунальщики работают над восстановлением системы. Личность разрушителя установили, его задержала полиция. И я лично проконтролирую, чтобы это дело дошло до суда ", - написал Кличко на своей странице в социальной сети Facebook в воскресенье.

По словам мэра Киева, городские власти установили систему ограниченного доступа автомобилей и контроля скорости на Трухановом острове для безопасности жителей столицы, и сегодня туда могут заезжать сотрудники расположенных на острове спортивных баз, тренирующиеся там спортсмены и коммунальные службы, а для автомобилей остальных киевлян на въезде обустроена парковка.

"К сожалению, есть люди, которые разрушают то, что создано за счет общины и для жителей столицы. Эти варвары должны знать, что придется отвечать за подобные действия, тогда думать, стоит ли самоутверждаться таким образом ", - отметил Кличко.

Труханов остров расположен напротив исторического центра Киева между Днепром и рукавом Черторой. Соединен с расположенным севернее островом Муромец перешейком. В настоящее время Труханов остров преимущественно покрыт лиственным лесом, на нем расположено множество пляжей, ресторанов, водных станций и спортивных баз, он является популярным местом отдыха киевлян.

Через остров проходит единственная асфальтированная дорога, соединяющая Северный мостовой переход с Пешеходным мостом, в настоящее время проезд автомобилей по ней ограничен: недалеко от Северного моста на ней обустроен контрольный пункт со шлагбаумом и рядом - парковка для автомобилей. При этом по этой дороге проходит популярный веломаршрут, связывающий центр Киева с рядом жилмассивов на левом берегу Днепра.