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14:40 02.08.2020

В ВСУ за сутки 23 человека заболели Covid-19, выздоровевших нет

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В ВСУ за сутки 23 человека заболели Covid-19, выздоровевших нет

23 новых случая заболевания острой респираторной болезнью Covid-19 зафиксировано в Вооруженных силах Украины (ВСУ) за минувшие сутки, сейчас болеет 219 человек, сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"Из них (заболевших за сутки – ИФ) в учреждениях здравоохранения находится 5 человек (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 5 военнослужащих). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение", - сообщается на странице командования Медсил ВСУ в Facebook в воскресенье.

Остальные 18 человек лечатся дома под наблюдением врачей. "Киевская область - 3 военнослужащих, 1 государственный служащий и 1 сотрудник ВСУ, Львовская область - 7 военнослужащих и 1 сотрудник ВСУ, Одесская область - 2 военнослужащих и 1 сотрудник ВСУ, Житомирская область - 1 военнослужащий и 1 сотрудник ВСУ. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания", - говорится в сообщении.

По данным командования Медсил, всего за время пандемии в рядах ВСУ выздоровели 625 человека, летальных случаев - 5.

При этом днем ранее сообщалось о 625 выздоровевших и 196 активных случаях болезни. Таким образом, за сутки в рядах ВСУ не выздоровел ни один человек, а количество болеющих выросло на 23. Летальных случаев на минувшие сутки не было.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 560 человек, у 58 из них срок изоляции истекает в ближайшие три дня.

Теги: #всу #коронавирус
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