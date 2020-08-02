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14:37 02.08.2020

От коронавируса умер директор Центра первичной медпомощи Старого Самбора, сообщила замглавы Минздрава

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От коронавируса умер директор Центра первичной медпомощи Старого Самбора, сообщила замглавы Минздрава

Директор Центра первичной медико-санитарной помощи г.Старый Самбор Львовской области Василий Савенко скончался от коронавирусной болезни Covid-19, сообщила заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Микичак.

"Ушел из жизни Василий Савенко. Опять этот ужасный вирус унес хорошего человека… Он горел работой и имел много интересных идей… Достойный человек и настоящий врач… Искренние соболезнования родным", - написала Микичак на своей странице в Facebook в воскресенье.

Теги: #коронавирус #смерть #минздрав #микичак
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