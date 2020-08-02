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12:36 02.08.2020

ЦИК Беларуси отказал в установке камер на участках за счет избирателей

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ЦИК Беларуси отказал в установке камер на участках за счет избирателей

Центризбирком Беларуси отказал в установке видеокамер на избирательных участках за счет граждан в связи с "неясностью порядка практической реализации" данного предложения.

"Все члены избирательной комиссии, ознакомившись с предложенным вами проектом постановления, в котором предусматривается прямая круглосуточная видео трансляция с участков голосования и размещение собственных видеокамер граждан по их заявкам, высказали мнение о несоответствии проекта требованиям избирательного законодательства и неясности порядка практической реализации предложения", - говорится в ответе ЦИК за подписью его главы Лидии Ермошиной. Документ публикует портал tut.by.

В ЦИК также обратили внимание, что избирательный кодекс Беларуси не допускает привлечения технических средств граждан для организации выборов.

"Оснащение всех участков для голосования видеокамерами с прямой круглосуточной трансляцией требует, как и введение любых других избирательных процедур с использованием информационных технологий, не только правовых, но и инфраструктурных предпосылок, а также предварительной оценки их стоимости, эффективности и соответствия требованиям информационной безопасности", - отмечается в ответе.

С предложением в ЦИК оборудовать некоторые избирательные участки камерами, с помощью которых будет вестись трансляция подсчета голосов и работы на них комиссий, обратилась инициатива "Честные люди". Камеры предлагалось установить за счет белорусов, которые подадут соответствующие заявления в участковые комиссии.

Ранее ЦИК Беларуси принял решение о сокращении числа наблюдателей на участках во время голосования, обосновав его необходимостью соблюдения эпидемиологической безопасности.

Выборы президента Беларуси состоятся 9 августа.

Теги: #цик #камеры #выборы #беларусь
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