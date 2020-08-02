События

11:48 02.08.2020

Еще шесть человек в Грузии заболели коронавирусом

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Еще шесть человек в Грузии заболели коронавирусом

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у шестерых человек, общее число подтвержденных случаев заражения Covid-19 в стране достигло 1 тыс. 177, сообщает в воскресенье грузинский Минздрав.

По данным ведомства, в режиме карантина находятся 6 тыс. 969 человек, под наблюдением врачей в стационарах остаются 285 человек. Выздоровели 955. Количество скончавшихся от коронавирусной инфекции не меняется уже несколько дней - 17 человек.

Накануне грузинский Минздрав сообщил о выявлении трех новых случаев коронавируса за сутки. По данным на минувшую субботу, в режиме карантина находились 6 тыс. 588 человек, под наблюдением врачей в стационарах - 323 человека, выздоровели 947.

Теги: #грузия #коронавирус
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