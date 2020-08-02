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11:44 02.08.2020

Руководство РФ не смирится с существованием независимой Украины – глава СВР

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Руководство РФ не смирится с существованием независимой Украины – глава СВР

Главной угрозой для Украины является РФ и ее политический режим, который не смирится с существованием независимой Украины и будет пытаться вернуть ее под свой контроль, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) Валерий Кондратюк.

"Стратегические цели политического режима России… остаются неизменными: возврат Украины в зону своего полнейшего влияния, ликвидация ее национальной идентичности и независимости, установление внешнего контроля над процессами, происходящими в нашей стране, прекращение существования Украины как суверенного государства", - отмечает Кондратюк в своей статье для интернет-издания "ZN.UA.

Автор констатирует, что "кремлевская власть никогда не примет существования независимой, унитарной и ориентированной на Запад Украины, следовательно, будет продолжать вести против Украинского государства гибридную войну".

По данным разведки, с приближением местных выборов в Украине РФ вновь вернется к практике активного давления и провокаций с целью не посеять хаос и подорвать доверие населения к государственным институтам, но и сформировать на Западе мнение о несостоятельности Украины и токсичности сотрудничества с ней. Один из элементов этого плана является насаждение идеи федерализации Украины как якобы единственной реальной возможности решения конфликта мирным политическим путем, за которым следует распад Украины на мелкие образования и их поглощение российской стороной.

"Ключевое в этой стратегии — проведение выборов в ОРДЛО. РФ настаивает на проведении выборов на временно оккупированных территориях без восстановления контроля украинской стороны над соответствующим участком украино-российской границы и вывода всех вооруженных подразделений, подконтрольных Москве", - пишет Кондратюк.

Разведка также прогнозирует, что, несмотря на готовность Украины к процессу мирного урегулирования, в ближайшей и среднесрочной перспективе вдоль линии разграничения на Донбассе будет сохраняться высокая вероятность провокаций со стороны российских наемников.

Теги: #кондратюк #рф #украина #свр
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