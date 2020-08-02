События

11:22 02.08.2020

Число инфицированных COVID-19 в мире с начала пандемии превысило 18 млн

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Число инфицированных COVID-19 в мире с начала пандемии превысило 18 млн

С начала пандемии коронавирусной болезни Covid-19 в мире по состоянию на 6:00 воскресенья число инфицированных достигло 18 млн 013 тыс. 189 человек, сообщил портал Worldometer.

По данным портала, который специализируется на статистике, связанной с важнейшими мировыми событиями, всего жертвами вируса стали 688 тыс. 718 человек, излечились более 11,3 млн.

На первом месте по числу инфицированных и летальных исходов остаются Соединенные Штаты, где зафиксировано с начала пандемии 4 млн 764 тыс. 318 случаев заболевания, скончались 157 тыс. 898 человек.

На втором месте Бразилия с 2 млн 708 тыс. 876 инфицированными и 93 тыс. 616 смертными случаями.

В Индии зарегистрировано 1 млн 751 тыс. 919 больных и 37 тыс. 403 скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний.

Мексика по числу случаев летальных исходов обогнала Великобританию и вышла на третье место в мире. По состоянию на 1 августа, по данным министерства здравоохранения, в стране умерли 47 тыс. 472 человека при 434 тыс. 193 инфицированных.

В Великобритании число жертв Covid-19 достигло 46 тыс. 193, инфицированных - 303 тыс. 952.

Теги: #коронавирус #мир
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