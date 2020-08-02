Начало недели в Украине будет не жарким, но дожди ожидаются лишь в горах

В ближайшие сутки, 3 августа, погоду в Украине будет определять сухая и умеренно теплая воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр.

В первый день грядущей недели по всей Украине - без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, на юге до 19°, днем 23-28°; в Карпатах ночью 6-11°, днем 15-20°.

В Киеве - без осадков, температура ночью 13-15°, днем 24-26°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 3 августа самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 36,5 градусов в 2010 году, самая низкая - ночью на отметке 8,9 градусов выше ноля в 1889 году.

Во вторник, 4 августа, в большинстве областей Украины без осадков, лишь в Карпатах и Прикарпатье ночью 5 августа грозовые дожди. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, на побережье морей до 20°; днем 27-32°, в западных областях 23-28°.

В Киеве 4 августа - без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 27-29°.

2 августа в 9.00 температура воды в Чёрном и Азовском морях была 22-25°; в Днепре в пределах Киева 22°.