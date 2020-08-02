События

10:59 02.08.2020

Экс-претендент на пост президента Беларуси Цепкало уехал из Москвы в Киев

1 мин читать
Экс-претендент на пост президента Беларуси Цепкало уехал из Москвы в Киев

Экс-претендент на пост президента Беларуси, бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало уехал из Москвы и в настоящий момент находится в Киеве, сообщил агентству "Интерфакс-Запад" пресс-секретарь политика Алексей Урбан.

"Валерий Цепкало уже находится в Киеве", сказал Урбан.

14 июля Центризбирком Беларуси не зарегистрировал Цепкало кандидатом в президенты из-за нехватки необходимых для этого 100 тыс. достоверных подписей за его выдвижение. Инициативная группа Цепкало собрала более 200 тыс. подписей. По данным штаба, в избиркомы было сдано 160 тыс. подписей. Между тем ЦИК признал достоверными менее 80 тыс. подписей.

16 июля Цепкало подал в Верховный суд жалобу на отказ в регистрации кандидатом в президенты. Верховный суд жалобу отклонил.

24 июля стало известно, что Цепкало покинул Беларусь и уехал в Москву вместе с детьми из-за опасения быть задержанным. Его жена Вероника Цепкало осталась в Беларуси. В этот же день Цепкало заявил, что, помимо российской столицы, он намерен дать серию пресс-конференций о предвыборной ситуации в Беларуси на Украине, в ЕС и США.

Выборы президента Беларуси должны состояться 9 августа.

Теги: #рф #украина #цепкало #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:22 02.08.2020
Начало недели в Украине будет не жарким, но дожди ожидаются лишь в горах

Начало недели в Украине будет не жарким, но дожди ожидаются лишь в горах

10:24 02.08.2020
Количество больных Covid-19 выросло во всех областях Украины, кроме Луганской

Количество больных Covid-19 выросло во всех областях Украины, кроме Луганской

10:20 02.08.2020
В Украине 1 112 человек заболел Covid-19 за минувшие сутки, 235 выздоровели, 16 умерли, 30,9 тыс активных случаев болезни

В Украине 1 112 человек заболел Covid-19 за минувшие сутки, 235 выздоровели, 16 умерли, 30,9 тыс активных случаев болезни

23:09 01.08.2020
СК Беларуси заявляет о нестыковках в показаниях задержанных членов ЧВК "Вагнер"

СК Беларуси заявляет о нестыковках в показаниях задержанных членов ЧВК "Вагнер"

17:36 01.08.2020
Российские наемники не нарушали режим прекращения огня на Донбассе с начала субботы – штаб ООС

Российские наемники не нарушали режим прекращения огня на Донбассе с начала субботы – штаб ООС

16:43 01.08.2020
Задержанные россияне не собирались покидать Беларусь и лететь в Стамбул - СК республики

Задержанные россияне не собирались покидать Беларусь и лететь в Стамбул - СК республики

16:30 01.08.2020
В распределении Украины на зоны карантина нет никакого политического подтекста – Степанов

В распределении Украины на зоны карантина нет никакого политического подтекста – Степанов

14:24 01.08.2020
Спецслужбы РФ проводят в Украине спецоперации по созданию конфликтов для разобщения и поляризации украинского общества – глава СВР

Спецслужбы РФ проводят в Украине спецоперации по созданию конфликтов для разобщения и поляризации украинского общества – глава СВР

11:39 01.08.2020
Украина двигается по "желтому сценарию" развития эпидемии COVID-19, можно прогнозировать до 4 тыс. летальных случаев – Ляшко

Украина двигается по "желтому сценарию" развития эпидемии COVID-19, можно прогнозировать до 4 тыс. летальных случаев – Ляшко

10:50 01.08.2020
Глава делегации Украины в ТКГ Кравчук может положиться на команду "Батькивщины", заявила Тимошенко

Глава делегации Украины в ТКГ Кравчук может положиться на команду "Батькивщины", заявила Тимошенко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Количество больных Covid-19 выросло во всех областях Украины, кроме Луганской

В Украине 1 112 человек заболел Covid-19 за минувшие сутки, 235 выздоровели, 16 умерли, 30,9 тыс активных случаев болезни

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 18 млн

"Полтавский террорист" был ликвидирован снайпером и подорвался на собственной гранате - Аваков

В Украине за сутки выявлено 1172 новых случаев заражения COVID-19, 556 выздоровевших, 16 новых жертв вируса

ПОСЛЕДНЕЕ

Число инфицированных COVID-19 в мире с начала пандемии превысило 18 млн

Из 110 заболевших Covid-19 в Киеве за сутки 6 детей, госпитализированы 12 человек

В Казахстане зарегистрировано 66 летальных случаев от COVID-19

Помпео призвал власти Гонконга не переносить выборы в законодательное собрание

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 18 млн

Двое военных получили травмы за минувшие сутки на Донбассе – штаб ООС

Facebook принудили заблокировать страницы сторонников президента Бразилии

СММ ОБСЕ зафиксировала 225 нарушений режима прекращения огня на Донбассе с 27 июля – отчет

Организатор группы, занимавшейся подделкой свидетельств о регистрации машин и водительских удостоверений, предстанет перед судом

Crew Dragon успешно отстыковался от МКС, через 19 часов должен приводниться вблизи Флориды

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА