События

10:24 02.08.2020

Количество больных Covid-19 выросло во всех областях Украины, кроме Луганской

4 мин читать
Количество больных Covid-19 выросло во всех областях Украины, кроме Луганской

Количество выздоровевших от коронавирусной болезни Covid-19 превысило количество заболевших за минувшие сутки только в Луганской области, в остальных количество больных выросло, при чем в Одесской, Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Харьковской областях и в Киеве – существенно (более, чем на 50 человек).

Как свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в воскресенье утром, больше всего новых случаев заболевания Cоvid-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской и Ивано-Франковской областях, а также в Киеве (более 100), много также в Волынской, Одесской, Черновицкой, Харьковской, Ровенской и Закарпатакой областях (более 50).

Больше всего выздоровевших – в Ровенской и Черновицкий областях (более 50), при этом в 10 из 24 областей новых случаев выздоровления не было.

По 5 из 16 случаев смерти от коронавирусной болезни за сутки пришлись на Львовскую и Харьковскую области, еще 3 – на Закарпатскую область, а в 18 из 24 областей и Киеве новые случаи смерти не зарегистрированы.

В большинстве областей, кроме Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, а также Киева, количество выздоровевших с начала пандемии превышает количество болеющих в настоящее время.

Количество болеющих превышает 5 тысяч в г.Киеве и Львовской области, 2 тысячи – также в Ивано-Франковской, Одесской и Закарпатской областях, 1 тысячу – также в Ровенской, Черновицкой, Харьковской, Киевской, Тернопольской и Волынской областях, а ниже 50 – в Луганской, Полтавской и Херсонской областях.

Всего за прошедшие сутки:

- в Винницкой области подтверждено 24 новых случая заболевания Covid-19 и ни одного случая заболевания и смерти, сейчас в области болеет 663 человека;

- в Волынской области подтверждено 60 случаев заболевания, сейчас болеют 1 016 человек;

- в Днепропетровской области 8 новых случаев заболевания, сейчас болеет 277 человек;

- в Донецкой области зафиксировано 9 новых случаев заболевания, болеет 229 человек;

- в Житомирской области 25 человек заболели и 1 умер, болеет 398 человек (на 24 больше);

- в Закарпатской области 57 новых случаев заболевания, 3 случая смерти и 21 - выздоровления, сейчас болеют 2 387 человек (на 33 больше за сутки);

- в Запорожской области 23 новых заболевших, 16 человек выздоровели, сейчас болеет 189 человек (на 7 больше);

- в Ивано-Франковской области зафиксировано 115 новых случаев заболевания и 11 выздоровления, сейчас болеют 2 984 человека (на 104 больше);

- в Киеве 110 новых случаев заболевания и 13 человек выздоровели, сейчас болеет 5 324 человека (на 97 больше за сутки);

- в Киевской области 36 новых заболевших, сейчас болеют 1 062 человека;

- в Кировоградской области 6 случаев заболевания и 4 выздоровления, сейчас болеют 35 человек (на 2 больше за сутки);

- в Луганской области 1 случай заболевания и 2 - выздоровления, болеет 25 человека (на 1 меньше за сутки);

- во Львовской области подтверждено 112 новых случаев заболевания Covid-19, 5 случаев смерти и 18 случаев выздоровления, сейчас болеют 7 146 человек (на 89 больше за сутки);

- в Николаевской области 19 новых случаев заболевания, сейчас болеет 161 человек;

- в Одесской области 99 новых случаев заболевания, один человек выздоровел, один умер, сейчас болеет 2 012 человек (на 97 больше за сутки);

- в Полтавской области 13 новых случаев заболевания, сейчас болеет 113 человек;

- в Ровенской области 84 новых случая заболевания, 1 случай смерти и 52 случая выздоровления, сейчас болеют 1 297 человек (на 31 больше за сутки);

- в Сумской области 20 новых случаев заболевания и 2 - выздоровления, сейчас болеет 170 человек (на 18 больше);

- в Тернопольской области 51 новый случай заболевания и 15 случаев выздоровления, сейчас болеют 1 240 человек (на 36 больше за сутки);

- в Харьковской области 76 новых случаев заболевания, 5 случаев смерти, 12 человек выздоровели, сейчас болеют 1 543 человека (на 59 больше, чем днем ранее);

- в Херсонской области 3 новых случая заболевания и 2 случая выздоровления, болеет 20 человек (на 1 больше, чем днем ранее);

- в Хмельницкой области 17 новых случаев заболевания и 3 – выздоровления, сейчас болеют 215 человек (на 14 больше за сутки);

- в Черкасской области 7 человек заболели, сейчас болеют 196;

- в Черновицкой области 97 новых случаев заболевания и 63 человека выздоровели, сейчас болеет 1 261 человек (на 34 больше за сутки);

- в Черниговской области 40 новых случаев заболевания, сейчас болеет 337 человек.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро воскресенья, 2 августа, выявлено 1 112 новых случаев инфицирования коронавирусом, 16 человек из числа ранее заболевших Covid-19 умерли, 235 выздоровели. Сейчас болеет 30 900 человек, что на 861 больше, чем днем ранее.

Теги: #коронавирус #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:44 02.08.2020
Руководство РФ не смирится с существованием независимой Украины

Руководство РФ не смирится с существованием независимой Украины

11:22 02.08.2020
Число инфицированных COVID-19 в мире с начала пандемии превысило 18 млн

Число инфицированных COVID-19 в мире с начала пандемии превысило 18 млн

11:22 02.08.2020
Начало недели в Украине будет не жарким, но дожди ожидаются лишь в горах

Начало недели в Украине будет не жарким, но дожди ожидаются лишь в горах

11:18 02.08.2020
Из 110 заболевших Covid-19 в Киеве за сутки 6 детей, госпитализированы 12 человек

Из 110 заболевших Covid-19 в Киеве за сутки 6 детей, госпитализированы 12 человек

10:59 02.08.2020
Экс-претендент на пост президента Беларуси Цепкало уехал из Москвы в Киев

Экс-претендент на пост президента Беларуси Цепкало уехал из Москвы в Киев

10:31 02.08.2020
В Казахстане зарегистрировано 66 летальных случаев от COVID-19

В Казахстане зарегистрировано 66 летальных случаев от COVID-19

10:20 02.08.2020
В Украине 1 112 человек заболел Covid-19 за минувшие сутки, 235 выздоровели, 16 умерли, 30,9 тыс активных случаев болезни

В Украине 1 112 человек заболел Covid-19 за минувшие сутки, 235 выздоровели, 16 умерли, 30,9 тыс активных случаев болезни

08:22 02.08.2020
Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 18 млн

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 18 млн

01:02 02.08.2020
В ВОЗ продолжают считать COVID-19 угрозой здравоохранению в мировом масштабе

В ВОЗ продолжают считать COVID-19 угрозой здравоохранению в мировом масштабе

18:50 01.08.2020
В Молдове количество инфицированных COVID-19 превысило 25 тыс. человек

В Молдове количество инфицированных COVID-19 превысило 25 тыс. человек

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине 1 112 человек заболел Covid-19 за минувшие сутки, 235 выздоровели, 16 умерли, 30,9 тыс активных случаев болезни

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 18 млн

"Полтавский террорист" был ликвидирован снайпером и подорвался на собственной гранате - Аваков

В Украине за сутки выявлено 1172 новых случаев заражения COVID-19, 556 выздоровевших, 16 новых жертв вируса

"Полтавский террорист" Роман Скрипник взявший в заложники человека ликвидирован снайпером  - Геращенко

ПОСЛЕДНЕЕ

Помпео призвал власти Гонконга не переносить выборы в законодательное собрание

Двое военных получили травмы за минувшие сутки на Донбассе – штаб ООС

Facebook принудили заблокировать страницы сторонников президента Бразилии

СММ ОБСЕ зафиксировала 225 нарушений режима прекращения огня на Донбассе с 27 июля – отчет

Организатор группы, занимавшейся подделкой свидетельств о регистрации машин и водительских удостоверений, предстанет перед судом

Crew Dragon успешно отстыковался от МКС, через 19 часов должен приводниться вблизи Флориды

СК Беларуси заявляет о нестыковках в показаниях задержанных членов ЧВК "Вагнер"

Суд арестовал на 2 месяца мужчину, избившего и пытавшегося изнасиловать в вагоне поезда пассажирку – прокуратура Киева

Предприятия и учреждения Тернополя с 3 августа будут работать в обычном режиме, горсовет соберется на внеочередную сессию для обсуждения законности постановления об отнесении города к "красной зоне"

Российские наемники не нарушали режим прекращения огня на Донбассе с начала субботы – штаб ООС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА