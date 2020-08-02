Количество больных Covid-19 выросло во всех областях Украины, кроме Луганской

Количество выздоровевших от коронавирусной болезни Covid-19 превысило количество заболевших за минувшие сутки только в Луганской области, в остальных количество больных выросло, при чем в Одесской, Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Харьковской областях и в Киеве – существенно (более, чем на 50 человек).

Как свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в воскресенье утром, больше всего новых случаев заболевания Cоvid-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской и Ивано-Франковской областях, а также в Киеве (более 100), много также в Волынской, Одесской, Черновицкой, Харьковской, Ровенской и Закарпатакой областях (более 50).

Больше всего выздоровевших – в Ровенской и Черновицкий областях (более 50), при этом в 10 из 24 областей новых случаев выздоровления не было.

По 5 из 16 случаев смерти от коронавирусной болезни за сутки пришлись на Львовскую и Харьковскую области, еще 3 – на Закарпатскую область, а в 18 из 24 областей и Киеве новые случаи смерти не зарегистрированы.

В большинстве областей, кроме Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, а также Киева, количество выздоровевших с начала пандемии превышает количество болеющих в настоящее время.

Количество болеющих превышает 5 тысяч в г.Киеве и Львовской области, 2 тысячи – также в Ивано-Франковской, Одесской и Закарпатской областях, 1 тысячу – также в Ровенской, Черновицкой, Харьковской, Киевской, Тернопольской и Волынской областях, а ниже 50 – в Луганской, Полтавской и Херсонской областях.

Всего за прошедшие сутки:

- в Винницкой области подтверждено 24 новых случая заболевания Covid-19 и ни одного случая заболевания и смерти, сейчас в области болеет 663 человека;

- в Волынской области подтверждено 60 случаев заболевания, сейчас болеют 1 016 человек;

- в Днепропетровской области 8 новых случаев заболевания, сейчас болеет 277 человек;

- в Донецкой области зафиксировано 9 новых случаев заболевания, болеет 229 человек;

- в Житомирской области 25 человек заболели и 1 умер, болеет 398 человек (на 24 больше);

- в Закарпатской области 57 новых случаев заболевания, 3 случая смерти и 21 - выздоровления, сейчас болеют 2 387 человек (на 33 больше за сутки);

- в Запорожской области 23 новых заболевших, 16 человек выздоровели, сейчас болеет 189 человек (на 7 больше);

- в Ивано-Франковской области зафиксировано 115 новых случаев заболевания и 11 выздоровления, сейчас болеют 2 984 человека (на 104 больше);

- в Киеве 110 новых случаев заболевания и 13 человек выздоровели, сейчас болеет 5 324 человека (на 97 больше за сутки);

- в Киевской области 36 новых заболевших, сейчас болеют 1 062 человека;

- в Кировоградской области 6 случаев заболевания и 4 выздоровления, сейчас болеют 35 человек (на 2 больше за сутки);

- в Луганской области 1 случай заболевания и 2 - выздоровления, болеет 25 человека (на 1 меньше за сутки);

- во Львовской области подтверждено 112 новых случаев заболевания Covid-19, 5 случаев смерти и 18 случаев выздоровления, сейчас болеют 7 146 человек (на 89 больше за сутки);

- в Николаевской области 19 новых случаев заболевания, сейчас болеет 161 человек;

- в Одесской области 99 новых случаев заболевания, один человек выздоровел, один умер, сейчас болеет 2 012 человек (на 97 больше за сутки);

- в Полтавской области 13 новых случаев заболевания, сейчас болеет 113 человек;

- в Ровенской области 84 новых случая заболевания, 1 случай смерти и 52 случая выздоровления, сейчас болеют 1 297 человек (на 31 больше за сутки);

- в Сумской области 20 новых случаев заболевания и 2 - выздоровления, сейчас болеет 170 человек (на 18 больше);

- в Тернопольской области 51 новый случай заболевания и 15 случаев выздоровления, сейчас болеют 1 240 человек (на 36 больше за сутки);

- в Харьковской области 76 новых случаев заболевания, 5 случаев смерти, 12 человек выздоровели, сейчас болеют 1 543 человека (на 59 больше, чем днем ранее);

- в Херсонской области 3 новых случая заболевания и 2 случая выздоровления, болеет 20 человек (на 1 больше, чем днем ранее);

- в Хмельницкой области 17 новых случаев заболевания и 3 – выздоровления, сейчас болеют 215 человек (на 14 больше за сутки);

- в Черкасской области 7 человек заболели, сейчас болеют 196;

- в Черновицкой области 97 новых случаев заболевания и 63 человека выздоровели, сейчас болеет 1 261 человек (на 34 больше за сутки);

- в Черниговской области 40 новых случаев заболевания, сейчас болеет 337 человек.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро воскресенья, 2 августа, выявлено 1 112 новых случаев инфицирования коронавирусом, 16 человек из числа ранее заболевших Covid-19 умерли, 235 выздоровели. Сейчас болеет 30 900 человек, что на 861 больше, чем днем ранее.