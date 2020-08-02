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10:20 02.08.2020

В Украине 1 112 человек заболел Covid-19 за минувшие сутки, 235 выздоровели, 16 умерли, 30,9 тыс активных случаев болезни

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В Украине 1 112 человек заболел Covid-19 за минувшие сутки, 235 выздоровели, 16 умерли, 30,9 тыс активных случаев болезни

1 тыс 112 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 выявлен в Украине за минувшие сутки по состоянию на утро воскресенья, 2 августа, 235 человек из числа ранее заболевших выздоровели, 16 умерли, сообщает сайт Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Днем ранее, 1 августа, сообщалось о 1 тыс 172 новых случаях заболевания Covid-19, 31 июля – о 1 тыс 90 инфицированных, 30 июля был зафиксирован абсолютный антирекорд - 1 тыс 198 новых заразившихся за сутки; 29 июля было 1 тыс 22 новых инфицированных.

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро воскресенья 72 168 человек, выздоровевших – 39 543, умерли с начала пандемии от Covid-19 1 725 человек. Сейчас в Украине Covid-19 болеет 30 900 человек, что на 861 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано в Ивано-Франковской (115) и Львовской (112) областях, а также в Киеве (110). Больше всего выздоровело в Черновицкой (63) и Ровенской (52) областях, но 10 из 24 областей не зафиксированы новые случаи выздоровления.

Теги: #коронавирус #украина
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