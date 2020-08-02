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09:13 02.08.2020

Помпео призвал власти Гонконга не переносить выборы в законодательное собрание

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Помпео призвал власти Гонконга не переносить выборы в законодательное собрание

Госсекретарь США Майк Помпео осудил решение властей Гонконга перенести выборы в законодательное собрание на следующий год и призвал провести их в сентябре, как планировалось ранее.

"Соединенные Штаты осуждают решение правительства Гонконга отложить на один год предстоящие выборы в законодательное собрание, первоначально намеченные на 6 сентября. Нет никаких веских причин для такой длительной задержки", - говорится в заявлении Помпео, распространенном американским госдепартаментом.

Госсекретарь считает: перенос выборов означает, что "Гонконг никогда больше не сможет голосовать - ни за что и ни за кого", а также свидетельствует о том, что Пекин "не намерен выполнять обязательства, взятые им перед народом Гонконга и Соединенным Королевством в соответствии с китайско-британской совместной декларацией".

"Выборы должны быть проведены как можно ближе к 6 сентября и таким образом, чтобы они отражали волю и чаяния гонконгского народа. Если этого не произойдет, то, к сожалению, Гонконг продолжит свое шествие к тому, чтобы стать просто еще одним коммунистическим городом Китая", - подчеркнул Помпео, призвав власти Гонконга пересмотреть решение о переносе голосования.

Ранее с осуждением этого решения вступил Белый дом.

Правительство Гонконга решило перенести выборы с 6 сентября 2020 года на 5 сентября 2021 года из-за осложнения эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусом. В городе уже 11 дней подряд число новых выявленных случаев заболевания превышает 100. По состоянию на утро 2 августа в городе за сутки зафиксировано 124 новых инфицированных, всего с начала года выявлено 3 тыс. 396 заболевших при 31 смертельном случае.

Материковый Китай, как сообщил Госкомздрав КНР накануне, направляет в Гонконг группу специалистов для оказания помощи в тестировании и преодолении распространения коронавируса.

Теги: #гонконг #помпео #выборы
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