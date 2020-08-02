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08:22 02.08.2020

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 18 млн

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Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 18 млн

С начала пандемии коронавируса COVID-19 в мире по состоянию на 6:00 по московскому времени воскресенья число инфицированных достигло 18 013 189 человек, сообщил портал Worldometer.

По данным портала, который специализируется на статистике, связанной с важнейшими мировыми событиями, всего жертвами вируса стали 688 718 человек, излечились более 11,3 миллиона.

На первом месте по числу инфицированных и летальных исходов остаются Соединенные Штаты, где зафиксировано с начала пандемии 4 764 318 случаев заболевания, скончались 157 898 человек.

На втором месте Бразилия с 2 708 876 инфицированными и 93 616 смертными случаями.

В Индии зарегистрировано 1 751 919 больных и 37 403 скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний.

Мексика по числу случаев летальных исходов обогнала Великобританию и вышла на третье место в мире. По состоянию на 1 августа, по данным министерства здравоохранения, в стране умерли 47 472 человека при 434 193 инфицированных.

В Великобритании число жертв COVID-19 достигло 46 193, инфицированных – 303 952.

Теги: #коронавирус #мир
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